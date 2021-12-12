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Следователи назвали возможные причины крушения вертолета в Хакасии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР назвало предварительные причины крушения на этой неделе вертолета Robinson R-66 в Республике Хакасия.

Как сообщило ведомство в воскресенье, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, а именно: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна.

Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли образцы топлива, регистрационное устройство и документы на вертолет, личные вещи и документы командира вертолета.

Также изъяты документы на топливо и его образцы с места заправки Robinson R-66, по которым назначена химическая экспертиза. Допрошены в качестве свидетелей инженеры, проводившие его предполетный осмотр.

Как сообщалось, 10 декабря частный вертолет Robinson R-66 вылетел с территории Новокузнецка Кемеровской области в Республику Алтай, и после часа полета не вышел на связь. Через некоторое время на территории Республики Хакасия сработал его аварийный радиомаяк. Разбившуюся машину нашли в районе озера Каракуль Хакасии. На борту вертолета находился командир воздушного судна, он погиб.

Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Хакасия Кемеровская область Robinson

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