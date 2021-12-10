Уголовное дело возбудили в связи с гибелью пилота упавшего в Сибири вертолета

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R 66, сообщает пресс-служба управления.

По данным ведомства, вертолет вылетел с территории Новокузнецка Кемеровской области в Республику Алтай, и после часа полета не вышел на связь. Через некоторое время на территории Хакасии сработал аварийный радиомаяк вертолета.

В ходе поисков воздушное судно было найдено в районе озера Каракуль в Хакасии. Вертолет поврежден. Пилот, который был на борту, погиб, говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека), следственная группа готовится к выезду на место происшествия.