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Россиян с медотводом от прививки допустят в общественные места по ПЦР-тесту

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Граждане, которые получили медицинский отвод в отношении вакцинации от коронавируса, будут допускаться в общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя положения законопроекта о введении QR-кодов.

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"Его (гражданина с медотводом - ИФ) сертификат будет активен в том случае, если при предъявлении при посещении какого-то мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР-тесте", - рассказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия".

По ее словам, в настоящее время прорабатывается перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, который будет представлен уже в декабре и разослан в регионы.

Ранее сообщалось, что список показаний для медотвода будет опираться на инструкции к вакцинам, он будет небольшой и преимущественно состоящий из временных ограничений.

Хроника 09 января 2020 года – 13 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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