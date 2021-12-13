Россиян с медотводом от прививки допустят в общественные места по ПЦР-тесту

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Граждане, которые получили медицинский отвод в отношении вакцинации от коронавируса, будут допускаться в общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя положения законопроекта о введении QR-кодов.

"Его (гражданина с медотводом - ИФ) сертификат будет активен в том случае, если при предъявлении при посещении какого-то мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР-тесте", - рассказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия".

По ее словам, в настоящее время прорабатывается перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, который будет представлен уже в декабре и разослан в регионы.

Ранее сообщалось, что список показаний для медотвода будет опираться на инструкции к вакцинам, он будет небольшой и преимущественно состоящий из временных ограничений.