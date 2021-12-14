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Собянин продлил до года срок действия QR-кодов для переболевших

Собянин продлил до года срок действия QR-кодов для переболевших
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом изменил сроки действия QR-кодов переболевших коронавирусной инфекцией и отрицательных ПЦР-тестов, приведя их в соответствие с последними решениями федеральных властей. Он сообщил об этом в своем блоге.

С 20 декабря в Москве срок QR-кодов, выданных переболевшим, будет продлен с шести месяцев до года. У тех, кто уже получил шестимесячные QR-коды, в последний день срока действия кода будет автоматически оформляться новый - еще на полгода.

Тем, у кого шестимесячный QR-код уже перестал действовать, но с момента выздоровления прошло меньше 12 месяцев, автоматически будут присвоены новые QR-коды на год со дня выздоровления.

Новые QR-коды будут оформлять сразу на 12 месяцев, добавил мэр.

Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух календарных дней. Мэр напомнил, что Роспотребнадзор принял это решение в связи с появлением штамма коронавируса "омикрон", который считается более заразным, чем предыдущие.

Срок действия QR-кодов после вакцинаций останется прежним - год.

13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова объяснила депутатам Госдумы, что продлить срок действия QR-кода для переболевших решили на основании данных о том, что среди них ниже процент заражающихся COVID-19, чем среди привившихся.

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Москва Сергей Собянин коронавирус Роспотребнадзор Татьяна Голикова

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