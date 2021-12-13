Ученые оценят эффективность вакцин РФ против "омикрона" в течение двух недель

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что данные об эффективности российских вакцин против нового штамма коронавируса "омикрон" появятся в течение двух недель.

"Наши ученые изучают этот штамм с точки зрения защитных свойств вакцин, которые зарегистрированы на территории РФ. И так же, как в других государствах, в ближайшие две недели дадут нам данные о том, насколько наши лекарственные препараты эффективны", - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в понедельник.

По ее словам, "омикрон" зарегистрирован в 63 государствах мира, в России все меры для предупреждения распространения этого штамма уже приняты - в частности, введена 14-дневная самоизоляция для прибывших из ЮАР.

Голикова повторила данные, озвученные ранее в понедельник в ходе заседания фракции парламентского большинства: из 177 граждан, прибывших в РФ из ЮАР, у 16 человек обнаружен новый штамм.

"Это практически 10% от количества прибывших, что косвенно свидетельствует о достаточно высокой контагиозности этого штамма и возможности его распространения, учитывая трансграничные перемещения, учитывая предстоящие новогодние праздники и учитывая, что он зарегистрирован в 63 государствах", - сказала вице-премьер.