Напавший на гимназию при монастыре в Серпухове находится в реанимации

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Напавший на подмосковную православную гимназию молодой человек госпитализирован в реанимацию, сообщила представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Он в реанимации", - сказала Врадий в понедельник "Интерфаксу".

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что напавшим оказался Владислав Струженков, 2003 года рождения.

Утром 13 декабря 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова Струженков подорвал самодельную бомбу в этом учебном заведении.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате инцидента пострадал сам Струженков, а также 10 детей. По данным Мишоновой, один подросток отказался от госпитализации, остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает.

Мотивом преступления, по предварительным данным, "стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пояснив, что во время учебы Струженков подвергался "буллингу".

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).