Возбуждено уголовное дело по факту нападения на православную гимназию в Серпухове

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки возбуждено в связи с нападением на гимназию при монастыре в подмосковном Серпухове, сообщили в Следственном комитете (СК).

Дело заведено по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 и ст. 223.1 УК РФ, говорится в понедельник в сообщении на сайте ведомства. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства доложить о ходе расследования данного дела.

В нем отмечается, что, по предварительным данным, "к совершению преступлений причастен бывший ученик православной приходской школы".

"На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области. Количество пострадавших в результате происшествия уточняется", - говорится в пресс-релизе.

В СК добавили, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Утром 13 декабря 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова подорвал взрывное устройство на территории учебного заведения. По данным МВД, пострадал он сам и 15-летний подросток.

По последним данным источников, в результате взрыва пострадали семь детей.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.