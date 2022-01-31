Арестован устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв в церковно-приходской школе в подмосковном Серпухове.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Струженкову Владиславу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 31 марта 2022 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

13 декабря 2021 года 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова Струженков подорвал самодельную бомбу в этом учебном заведении. В результате инцидента пострадали 10 детей, а также сам Струженков, которому пришлось ампутировать ногу.

Следственный комитет (СК) РФ предъявил ему обвинение по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, мотивом преступления стала "ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений" из-за буллинга во время учебы.