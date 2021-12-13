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Выпускник православной гимназии Серпухова привел в действие СВУ в учреждении

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Выпускник православной гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова (Московская область), привел в действие СВУ на территории учреждения, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и привел в действие СВУ, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток

В полиции сообщили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь.

Информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются.

По последним данным источников, в результате взрыва пострадали семь детей. Сам взорвавший бомбу подросток также госпитализирован, медикам удалось его реанимировать.

Устроивший взрыв подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник. По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался "буллингу".

Хроника 03 февраля 2014 года – 13 декабря 2021 годаНападения в школах и вузах
Серпухов Подмосковье МВД

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