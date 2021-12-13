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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Омбудсмен сообщила, что при взрыве в Серпухове пострадали 10 детей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Десять детей пострадали при взрыве на территории Серпуховского женского монастыря, сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

"Пострадал сам 18-летний террорист, а также 10 детей. Один подросток отказался от госпитализации. Остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает", - сообщается в телеграм-канале омбудсмена.

Утром 13 декабря 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова подорвал самодельную бомбу в этом учебном заведении, расположенном рядом с Введенским Владычным женским монастырем.

Ранее источники сообщали, что в результате пострадали семь детей, один из которых госпитализирован.

Напавший на гимназию получил серьезные ранения и был госпитализирован. По одним данным, его удалось реанимировать, а по другим - он все-таки умер от ран.

Мотивом преступления, по предварительным данным, "стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пояснив, что, по предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался "буллингу".

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

Хроника 03 февраля 2014 года – 13 декабря 2021 годаНападения в школах и вузах
Серпухов Подмосковье Ксения Мишонова

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