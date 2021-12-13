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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Голикова сообщила, что COVID-19 заболевают 3,9% вакцинированных

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирусом заражаются 3,9% из общего числа вакцинированных и 0,74% из тех, кто уже переболел COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в Госдуме на заседании фракции "Новые люди".

Она добавила, что эти данные и дали правительству основание продлить срок действия сертификата переболевшего с полугода до года.

"Несмотря на то, что мы срок действия сертификата вакцинированного и переболевшего установили на год, мы с учетом позиции ВОЗ настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своим близким принимать решение вакцинации, особенно тем, кто не переболел, раз в полгода", - сказала вице-премьер.

Мониторинг повторных заражений и заражений полностью привившихся ведут во всех странах, в том числе с учетом выявления новых штаммов, отметила она.

Ранее в понедельник Голикова сообщила, что штамм "омикрон" выявили уже у 16 россиян, недавно вернувшихся из ЮАР и заболевших.

Как сказал глава Минздрава Михаил Мурашко, эти пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, "большинство иммунных", тяжелых случаев COVID-19 среди них нет.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон сообщил в этот же день о смерти первого из заразившихся "омикроном".

Татьяна Голикова Новые люди коронавирус Минздрав Михаил Мурашко ЮАР Великобритания

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