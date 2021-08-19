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Доля привившихся в ковид-клиниках Германии составила 12-13%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сейчас в Германии из пациентов с коронавирусной инфекцией, которых приходится госпитализировать, 12-13% привиты от COVID-19, сообщил изданиям медиагруппы Funke профессор, руководитель объединения клиник Кельна Кристиан Караяннидис.

"В настоящее время у нас в клиниках Северного Рейна - Вестфалии находится 12%-13% пациентов с прививками. Этот процент соответствует общефедеральному", - сказал профессор.

По его словам, большинство привитых пациентов лежат в обычных палатах, а не в реанимации, это те граждане, иммунный ответ на прививку у которых оказался ограниченным.

Таким образом, по данным медика, 87%-88% пациентов немецких больниц, попавших туда с коронавирусом, не были привиты.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Германия коронавирус Кельн Кристиан Караяннидис

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