На шахте "Листвяжная" назначили нового директора

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Директором шахты "Листвяжная" (Кемеровская область) назначен Андрей Хмелинский, сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ в минувшую пятницу 10 декабря. Согласно открытым данным, в конце ноября Хмелинский был назначен и.о. директора "Листвяжной".

Хмелинский сменил Сергея Махракова, который руководил шахтой с марта 2015 года. Как сообщалось, 25 ноября, в день аварии на шахте, Махраков был задержан, а 27 ноября арестован на два месяца.

Наряду с Махраковым арестованы замдиректор шахты Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также два сотрудника Ростехнадзора.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило задержанным обвинения по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

В результате ЧП на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело погибшего.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". По собственным данным компании, 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.