Владелец шахты "Листвяжная" и директор компании "СДС-Уголь" задержаны в Кузбассе

Сотрудник полиции на проходной шахты "Листвяжная". Архивное фото Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали президента холдинга СДС Михаила Федяева, компания которого владеет кемеровской шахтой "Листвяжная", сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Федяев задержан, с ним проводятся следственные действия. Также задержан генеральный директор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что задержан и технический директор "СДС-Угля" Антон Якутов, не уточнив, что именно инкриминируют задержанным. ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.