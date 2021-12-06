В шахте "Листвяжная" восстановили систему вентиляции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) восстановили работу системы вентиляции в кемеровской шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева в понедельник.

"Специалисты возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений. Началось проветривание аварийной выработки. Ведется круглосуточный мониторинг газовой атмосферы", - говорится в сообщении.

В понедельник планируется разведка ранее необследованных горных выработок шахты - более 2,5 км тоннелей.

Также сообщается, что в стационарах находятся десять человек: один в состоянии средней степени тяжести, девять - в удовлетворительном. 96 человек проходят амбулаторное лечение.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.