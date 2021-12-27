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Президентский фонд "Круг добра" будет помогать и взрослым

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал, что возможности благотворительного фонда "Круг добра" будут расширяться и он будет помогать лечиться не только детям с редкими заболеваниями, но и больным старше 18 лет.

"Там деньги, слава богу, появились благодаря некоторым изменениям в налоговом законодательстве. 60 млрд (рублей) есть, будем расширять эти возможности и постараемся, чтобы как можно большее количество людей имели возможность воспользоваться препаратами через систему "Круг добра", - сказал Путин, разговаривая по телефону с мамой участника акции "Елка желаний" Осора Аюшева из Бурятии. - Второе, что будем делать - увеличивается возраст тех, кто получает (лекарства) за 18 лет".

В бюджете 2021 года на помощь детям, которым требуется особое лечение, предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год - 78,6 млрд рублей, на 2023 год - 84 млрд рублей. Эти деньги поступают в федеральный бюджет за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

"Круг добра" - фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по указу президента в начале 2021 года. Его учредителем выступает Минздрав.

В октябре главный редактор "Новой газеты", нобелевский лауреат Дмитрий Муратов пообещал перечислить в этот фонд часть своей премии и выразил надежду, что дети, которым фонд помогает, и после 18 лет сохранят возможность получать помощь "Круга добра".

Владимир Путин Круг Добра Бурятия Дмитрий Муратов Осор Аюшев

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