В Петербурге арестовали таксиста, напавшего с ножом на двух пассажиров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя Джаббара Атакишиева, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения ему избрана по 10 февраля 2022 года, говорится в сообщении.

Обвинение в покушении на убийство двух человек и убийство (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105, часть 1 статьи 105 УК РФ) Атакишиеву предъявлено во вторник. Вину он признал полностью.

По версии следствия, 10 декабря в Московском районе Петербурга фигурант, работая таксистом, во время конфликта ударил ножом двух пассажиров. Один из мужчин от полученных ранений скончался на месте, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сам Атакишиев после инцидента скрылся и был объявлен в розыск, полиция задержала его в Воронеже.