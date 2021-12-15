Против краснодарской экс-судьи Хахалевой разрешили возбудить уголовное дело

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России в среду дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которую СКР подозревает в особо крупном мошенничестве.

"Решением коллегии представление председателя СКР о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Хахалевой удовлетворено", - сообщили "Интерфаксу" в ВККС.

СКР планирует возбудить в отношении бывшей судьи дело о мошенническом хищении более 1,1 млн рублей и служебном подлоге (ст. и 159 и 292 УК РФ). Как считают следователи, Хахалева совершила служебный подлог, в результате которого незаконно получила зарплату за дни прогулов, которые с 2016 по 2019 год в общей сложности составили 127 рабочих дней.

Заседание коллегии проходило без участия Хахалевой, которая, согласно оперативным данным, покинула Россию и уехала в Армению.

Летом 2017 года получила широкий общественный резонанс свадьба дочери Хахалевой, которая состоялась в резиденции "Галич-Холл" в Краснодаре. Согласно сообщениям в соцсетях и СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости: Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков.

Параллельно с этим была поставлена под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой, выданного, как тогда сообщалось, Тбилисским государственным университетом.

Позднее Совет судей Краснодарского края, а также проводившие проверку компетентные органы пришли к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее поддельном дипломе и "золотой" свадьбе в Краснодаре не соответствовали действительности.

Осенью 2018 года пленум Верховного суда РФ исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Судья также покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Летом прошлого года ВККС досрочно прекратила ее полномочия судьи.