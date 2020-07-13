Судья Хахалева, ставшая известной после роскошной свадьбы дочери, лишена полномочий

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, чье имя не раз упоминалось сначала в связи со свадьбой ее дочери, которая обошлась в $2 млн, а потом - в связи с подлинностью своего юридического диплома, лишена судейских полномочий.

"Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ досрочно прекратила ее полномочия судьи", - сообщили "Интерфаксу" в ВККС.

В понедельник коллегия рассмотрела обращение президиума Совета судей РФ о привлечении члена этого совета Хахалевой к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения. Ранее дисциплинарная комиссия Совета судей обнаружила в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка.

"По итогам рассмотрения дисциплинарная комиссия Совета судей РФ единогласно приняла решение о наличии в действиях судьи Хахалевой признаков дисциплинарного проступка", - говорилось в сообщении коллегии.

Речь идет о результатах проверки обращения председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова в отношении его подчиненной Хахалевой.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфаксу", что Хахалеву заподозрили в прогулах. "В ходе проверки было установлено, что судья некоторое время назад находилась за пределами РФ. Однако в табеле учета рабочего времени за тот же период были сделаны отметки о присутствии ее на рабочем месте", - сказал источник.

Резонансная свадьба дочери Хахалевой

Летом 2017 года получила широкий общественный резонанс свадьба дочери Хахалевой, которая состоялась в резиденции "Галич-Холл" в Краснодаре. Согласно сообщениям в социальных сетях и СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков.

Параллельно с этим была поставлена под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой, выданного, как тогда сообщалось, Тбилисским государственным университетом.

Позднее Совет судей Краснодарского края, а также проводившие проверку компетентные органы пришли к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее поддельном дипломе и "золотой" свадьбе в Краснодаре не соответствовали действительности.

Осенью 2018 года пленум Верховного суда РФ исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Судья также покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.