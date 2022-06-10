Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал экс-судью Хахалеву

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-судье Елене Хахалевой, которую обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Елене Хахалевой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания", - говорится в сообщении.

Хахалевой инкриминируют ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.2 ст.292 (служебный подлог) УК РФ.

Как считают следователи, она совершила служебный подлог, в результате которого незаконно получила зарплату за дни прогулов, которые с 2016 по 2019 годы в общей сложности составили 127 рабочих дней.

Летом 2017 года получила широкий общественный резонанс свадьба дочери Хахалевой, которая состоялась в резиденции "Галич-Холл" в Краснодаре. Согласно сообщениям в соцсетях и СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков.

Параллельно с этим была поставлена под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой, выданного, как тогда сообщалось, Тбилисским государственным университетом.

Позднее Совет судей Краснодарского края, а также проводившие проверку компетентные органы пришли к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее поддельном дипломе и "золотой" свадьбе дочери не соответствовали действительности.

Осенью 2018 года пленум Верховного суда РФ исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Судья также покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. Летом 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно прекратила ее полномочия судьи.

Заседание ВККС, на котором было дано согласие возбудить против Хахалевой уголовное дело, проходило без ее участия, по оперативным данным, она покинула Россию и уехала в Армению.