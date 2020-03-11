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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

По данным источника, ее уличили в прогулах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дисциплинарная комиссия Совета судей России обнаружила признаки дисциплинарного проступка в действиях судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, сообщила пресс-служба организации. В чем заключается нарушение, не уточняется.

Решение комиссии было принято единогласно по обращению председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова.

Хахалеву заподозрили в прогулах, рассказал информированный источник "Интерфакса". По его словам, проверка выявила, что судья уезжала из России, хотя в табеле учета рабочего времени за тот же период стояли отметки, что она была на рабочем месте.

Летом 2017 года свадьба дочери Хахалевой в резиденции "Галич-Холл" в Краснодаре получила широкий общественный резонанс. СМИ оценили праздник с выступлениями Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николая Баскова и Веры Брежневой примерно в $2 млн.

Тогда же журналисты усомнились в подлинности диплома о высшем юридическом образовании судьи, который Хахалева могла получить в Тбилисском госуниверситете. Позднее краевой Совет судей и компетентные органы пришли к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее поддельном дипломе и "золотой" свадьбе в Краснодаре не соответствовали действительности.

Осенью 2018 года пленум Верховного суда РФ исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Судья также покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Краснодарский край Елена Хахалева Алексей Шипилов Краснодарский краевой суд Галич-Холл

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