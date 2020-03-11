Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

По данным источника, ее уличили в прогулах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дисциплинарная комиссия Совета судей России обнаружила признаки дисциплинарного проступка в действиях судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, сообщила пресс-служба организации. В чем заключается нарушение, не уточняется.

Решение комиссии было принято единогласно по обращению председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова.

Хахалеву заподозрили в прогулах, рассказал информированный источник "Интерфакса". По его словам, проверка выявила, что судья уезжала из России, хотя в табеле учета рабочего времени за тот же период стояли отметки, что она была на рабочем месте.

Летом 2017 года свадьба дочери Хахалевой в резиденции "Галич-Холл" в Краснодаре получила широкий общественный резонанс. СМИ оценили праздник с выступлениями Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николая Баскова и Веры Брежневой примерно в $2 млн.

Тогда же журналисты усомнились в подлинности диплома о высшем юридическом образовании судьи, который Хахалева могла получить в Тбилисском госуниверситете. Позднее краевой Совет судей и компетентные органы пришли к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее поддельном дипломе и "золотой" свадьбе в Краснодаре не соответствовали действительности.

Осенью 2018 года пленум Верховного суда РФ исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Судья также покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.