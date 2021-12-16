Петербурженка отсудила у медиков 30 тысяч рублей за преследование после ПЦР-теста

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга присудил Алене Захаровой в общей сложности 30 тысяч рублей по ее иску о взыскании морального ущерба к поликлинике №120 за преследование и угрозы, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Истицу преследовали после того, как через три недели после ее болезни врачи выяснили, что ее ПЦР-тест на COVID-19 был положительным.

Захарова просила взыскать с поликлиники 387,4 тысячи рублей компенсации и еще 66 тысяч рублей за услуги адвоката. Суд присудил ей 5 тысяч рублей компенсации и обязал ответчика выплатить 25 тысяч рублей возмещения ее расходов на представителя.

Утром 3 ноября 2020 года у Захаровой поднялась температура. Она вызвала врача на дом, врач к ней не пришел, но ей позвонили из поликлиники и предложили прийти на осмотр. Там терапевт диагностировал у нее бронхит и 16 ноября закрыл ее больничный. В поликлинике 3 ноября у Захаровой взяли ПЦР-тест на коронавирус, но результатов ей никто не сказал до 21 ноября.

Ночью 21 ноября к Захаровой домой пришли люди, которые представились врачами поликлиники №120 и сообщили, что ПЦР-тест у нее был положительный. Ей предложили проехать вместе с медиками. Она отказалась, поскольку у нее на руках уже был отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанный в другой клинике.

Затем истице несколько раз звонили от имени участкового врача, врач требовал, чтобы она сдала еще один мазок на COVID-19. В случае отказа ей угрожали, что ее заберут силой и у нее выясняли, по какому адресу она сейчас находится. В иске говорится, что на Захарову оказывали психологическое давление, в результате она стала плохо спать, боялась возвращаться домой одна и в целом стала плохо себя чувствовать.

Представитель ответчика утверждения Захаровой не оспаривала.

Из ответа администрации Красногвардейского района следует, что предварительная проверка по жалобе Захаровой выявила нарушение сроков направления ее мазка на исследование. При прослушивании записи телефонного разговора подтвердился факт нарушения деонтологии и медицинской этики со стороны участкового врача. Чиновники также подтвердили, что врачи могли приехать домой к пациенту ночью, поскольку они сейчас сильно загружены, но в течение дня выезжают к больным на дом до последнего вызова.

Также в суде было отмечено, что администрация поликлиники наложила дисциплинарное взыскание на врача за нарушение медицинской этики.

Суд признал установленным факт причинения Захаровой морального вреда, что подтверждается также служебной запиской заместителя главного врача, приказом об увольнении участкового врача от 30.08.2021.