Прекращено первое уголовное "коронавирусное" дело в России

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге СК прекратил уголовное дело о побеге из обсерватора "Заря" Георгия Образцова, которого обязали самоизолироваться по приезде из Швейцарии. Об этом сообщил адвокат фигуранта Нодар Боколишвили.

По его словам, дело закрыли "недели две-три назад" и все обвинения с его клиента сняли.

"Следователи не нашли в действиях подзащитного состава преступления, что неудивительно: дело изначально "мертворожденное", - сказал адвокат.

Образцов стал первым в России фигурантом уголовного дела по статье 236 о попытке нарушить санитарно-эпидемиологические правила. Статья предусматривает реальный срок, если нарушение повлечет массовое заражение или смерть одного из зараженных.

21 марта Образцов прилетел в Москву из Швейцарии, затем прилетел в Петербург. По его словам, в "Пулково" его не проверяли врачи и никто его не предупредил об обязанности самоизолироваться дома. 26 марта он пошел в МФЦ поменять загранпаспорт. Его задержали полицейские и принудительно поместили в обсерватор в пансионате "Заря". 27 марта он оттуда сбежал. 28 марта его задержали в съемной квартире и на скорой помощи вернули в "Зарю". На него завели уголовное дело по новой статье, которая была введена в УК в апреле.

Принудительную госпитализацию он пытался оспорить в суде. В иске он указал, что сам был здоров, но рисковал заразиться от других пациентов обсерватора. Суд подтвердил законность его водворения в обсерватор.