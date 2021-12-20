Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Политехнический университет в Петербурге перешел на удаленку

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский политехнический университет имени Петра Великого с 20 декабря перешел на дистант из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Объявление об этом появилось на страницах вуза в соцсетях.

Приказ о полном переходе на удаленный формат обучения опубликован 20 декабря.

Студентов вуза призвали минимизировать поездки по городу и перемещения по университету. Их попросили сообщать в дирекцию института, если они заболеют или если у них возникнут трудности при переходе на дистант.

Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

И.о. ректора РГСУ стал Андрей Хазин

ФАС по просьбе "Роснефти" проверит рост цен на энергорынке

В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Суд установил факты получения взятки экс-чиновницей по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Суд начал оглашение приговора по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,2% под давлением внешнего негатива

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,2% под давлением внешнего негатива

Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы благодаря спецслужбам РФ

Что произошло за день: воскресенье, 19 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });