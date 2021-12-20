Политехнический университет в Петербурге перешел на удаленку

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский политехнический университет имени Петра Великого с 20 декабря перешел на дистант из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Объявление об этом появилось на страницах вуза в соцсетях.

Приказ о полном переходе на удаленный формат обучения опубликован 20 декабря.

Студентов вуза призвали минимизировать поездки по городу и перемещения по университету. Их попросили сообщать в дирекцию института, если они заболеют или если у них возникнут трудности при переходе на дистант.