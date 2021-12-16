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Кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдуарду Билу (известен как Эдвард Биль) и передал уголовное дело о ДТП в центре Москвы с его участием на новое судебное разбирательство. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат блогера Сергей Жорин.

По его словам, его клиенту назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Дело рассмотрит Пресненский суд в ином составе.

14 июля Пресненский суд назначил Билу два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Суд установил, что 1 апреля Бил на Audi превысил скорость на Новинском бульваре, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo. Пострадала женщина за рулем Volkswagen.

Прокуратура обжаловала решение Пресненского суда как слишком мягкое.

Москва Эдвард Бил Пресненский суд Сергей Жорин

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