Обжалован приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП с пострадавшей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) за ДТП с пострадавшей и попросила и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Надзорное ведомство считает приговор Билу чрезмерно мягким, а также указывает на нарушения требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года.

1 апреля Бил на Новинском бульваре превысил скорость и выехал на своей Audi на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. Женщина за рулем Volkswagen получила травму.