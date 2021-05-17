Власти Москвы сообщили полиции о помогавших блогеру Билу снять с учета машину

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Заявление в правоохранительные органы направлено в отношении лиц, помогавших блогеру Эдварду Билу в организации мошеннической схемы по снятию автомобиля с регистрационного учета. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы догадываемся, кто ему помогал в этом и организовывал эту схему сознательно и целенаправленно, поэтому заявление в правоохранительные органы на ту группу людей, которая это организовывала, мы также официально направили", - сказал Ликсутов в понедельник интервью программе "Вечерний заезд" на радиостанции "Шансон".

Он добавил, что в правоохранительные органы также передана вся информация по этому инциденту. По его словам, блогер осуществлял эту схему сознательно, и должен за это понести ответственность.

Заммэра выразил надежду, что полиция разберется в произошедшем, и мошенническая схема, связанная с вождением машины, снятой с регистрационного учета и большим количеством штрафов, будет пресечена.

1 апреля в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца произошла авария с участием пяти автомобилей. По предварительным данным МВД, водитель Audi выехал на полосу встречного движения. Серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одной из машин. Ее госпитализировали.

По данным СМИ, предполагаемым виновником аварии является Бил. По данным СМИ, пострадавшая в ДТП является ведущим специалистом комитета Госдумы по обороне Марией Артемовой. Женщина попала в реанимацию в ГКБ №1 имени Пирогова в тяжелом состоянии.

Полиция установила, что предполагаемый виновник аварии официально не владеет машиной, а регистрационный учет автомобиля прекращен в январе 2021 года предыдущим собственником. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (часть 1 статьи 264 УК РФ). Билу предъявлено обвинение.