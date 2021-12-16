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С нового года на Соловки будут пускать по QR-коду

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области ограничил возможности посещения Соловецкого архипелага в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом.

Как сообщил в четверг официальный сайт Русской православной церкви, новые правила начнут действовать с 1 января 2022 года.

Единый перечень документов для посещения Соловков включает действующие QR-код или бумажный сертификат о вакцинации, подлинник справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, подлинник справки о перенесении заболевания не ранее шести месяцев назад, справку о наличии противопоказаний к вакцинации. При этом справка с отрицательным результатом ПЦР-теста должна быть выдана не ранее, чем за три календарных дня до приезда на Соловки. Для посещения Соловков должен быть предъявлен один из вышеперечисленных документов.

Архангельская область Соловки

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