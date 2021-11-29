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Вакцинация от COVID-19 стала обязательной для лиц старше 60 лет в Приморье

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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Среди этой возрастной группы них фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и смертности.

"В структуре заболеваемости COVID-19 лица 60 лет и старше составили 23,5%. Среди умерших от коронавируса 74% - также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5%", - цитирует пресс-служба Детковскую.

Первым компонентом или однокомпонентной вакциной гражданам 60 лет и старше необходимо привиться до 25 декабря, вторым - до 25 января. В противном случае они могут быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Приморье план по вакцинации выполнен на 65%. Первым компонентом привились 780 581 человек. Ситуацию осложняет выявленный на прошлой неделе вирус гриппа. С начала октября и за последние четыре недели заболеваемость увеличилась на 55,1%.

За минувшие сутки в Приморском крае выявили 459 новых случаев COVID-19.

Как сообщалось, в Приморье по постановлению Роспотребнадзора обязательная вакцинация также введена для работающих в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита и обслуживание населения, транспорт, ЖКХ, культура, физкультура и спорт, экскурсионно-выставочная деятельность, торговля, общественное питание, рыболовство, береговая рыбопереработка, энергетика, промышленные предприятия, для государственных и муниципальных служащих. а также ряда других категорий.

Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Приморский край коронавирус

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