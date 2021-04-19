Из Сирии вывезли более 40 российских детей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Из Сирии возвращены 44 российских ребенка, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет Минобороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Ранее в Россию с 2017 года с Ближнего Востока были возвращены 274 ребенка, из них 122 - из Ирака, 152 - из Сирии.