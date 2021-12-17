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Космонавта Кикину пока не утвердили в качестве члена экипажа Crew Dragon

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и НАСА пока не утвердили кандидатуру Анны Кикиной в качестве первого представителя России экипаже корабля Crew Dragon, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

В РоссииАнна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew DragonАнна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew DragonЧитать подробнее

Он уточнил, что пока в соглашении не утверждены никакие конкретные кандидатуры. "Идет разговор о том, что мы делаем так, чтобы был один наш представитель, один - их на каждом корабле", - сказал Крикалев.

8 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что первым из российских космонавтов, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов, может стать Анна Кикина - единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса".

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в НАСА сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

Роскосмос НАСА Crew Dragon Анна Кикина

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