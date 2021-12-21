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Полет первых туристов на корабле SpaceX к МКС запланировали на конец февраля 2022 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Первые туристы на Международную космическую станцию (МКС) полетят на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX в конце февраля 2022 года, сообщило NASA.

"Запуск планируется осуществить 28 февраля", - сообщила руководитель пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс.

Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. Ранее она уже сообщала, что в экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в $ 55 млн. Полёты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать 2-3 раза в год.

МКС NASA SpaceX Crew Dragon Axiom Space

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