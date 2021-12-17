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В Петербурге выявили два случая заражения "омикроном"

Штамм "привезли" в город из Доминиканы и ОАЭ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге выявили первых двух человек, заразившихся штаммом коронавируса "омикрон", сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Роспотребнадзора. Это россияне, которые недавно вернулись в город из Доминиканы и Объединенных Арабских Эмиратов.

Их изолировали в индивидуальных боксах инфекционной больницы, сказал представитель Роспотребнадзора.

Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, ситуация находится на контроле управления, заверил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова 16 декабря сообщила, что число случаев заражения "омикронов" в России выросло до 25. Заразившиеся находятся в Москве, Московской области, Петербурге и Ростове-на-Дону, уточнила она.

Впервые о новом штамме коронавируса с повышенным числом мутаций в ноябре заявили власти ЮАР. Затем ВОЗ дала этому штамму название "омикрон" и причислила к категории вирусов, "вызывающих беспокойство". Первые случаи заражения "омикроном" в России выявили у тех, кто недавно приехал из ЮАР.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак
Петербург коронавирус Роспотребнадзор ОАЭ Доминикана Татьяна Голикова

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