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Голикова назвала сроки проверки эффективности российских вакцин от "омикрона"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Работа по изучению эффективности российских вакцин против штамма коронавируса "омикрон" займёт две-три недели. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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"Все научные учреждения, которые разрабатывали вакцины и чья вакцина сейчас обращается на российском рынке, они сейчас, поскольку мы имеем этот штамм в полном объёме, проверяют эффективность наших вакцин", - сказала Голикова журналистам.

Она уточнила, что эта работа может занять две-три недели.

В настоящее время в РФ выявлено 25 человек, болеющих новым штаммом "омикрон" - в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Ни один из заболевших не переносит болезнь в тяжелой форме, сообщал ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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