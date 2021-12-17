Среди заболевших "омикроном" россиян нет пациентов в тяжелом состоянии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ни один из заболевших новым штаммом коронавируса "омикрон" россиян не переносит болезнь в тяжелой форме, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Пока мы среди них тяжелых пациентов не видели, но многие из них уже просто иммунные (были вакцинированы или переболели коронавирусом - ИФ), поэтому можно предположить на сегодняшний момент, что люди, имеющие иммунитет, переносят ("омикрон"- ИФ) легче", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Съезда РСПП.

В настоящее время в РФ выявлено 25 человек, болеющих новым штаммом "омикрон" - в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

По словам Мурашко, сейчас клиницисты Минздава работают с врачами в ЮАР, где изучают особенности течения заболевания. Самолет МЧС доставил российских медиков в ЮАР 13 декабря.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.