Ученые выявили недостаточность защиты вакцин от Pfizer и Sinovac от "омикрона"

Чтобы увеличить защиту, потребуются бустерные дозы обеих вакцин

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вакцины от компаний Pfizer и Sinovac не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон". Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на исследование Гонконгского университета.

"Штамм "омикрон" смог уменьшить эффективность двух доз вакцины от COVID-19, в частности вакцины CoronaVac. Следовательно, люди, получившие вакцину, или даже те, кто переболел COVID-19, могут иметь более высоких риск повторного заражения", - заявили ученые по итогам исследования.

Ни у одного из 25 людей, которые получили обе дозы вакцины CoronaVac компании Sinovac, не было зафиксировано поддающегося обнаружению уровня антител, необходимых для борьбы с вирусом.

Среди людей, получивших две дозы вакцины Pfizer, всего у пяти из 25 человек были выявлены поддающееся обнаружению уровни антител. Однако они были в 35-40 раз меньше, чем в случае с оригинальным штаммом коронавируса и "значительно" меньше, чем при штаммах "бета" и "дельта".

Согласно результатам исследования, третьи - бустерные - дозы обеих вакцин могут быть необходимы, чтобы увеличить защиту, но для подтверждения этого вывода потребуется дальнейшее изучение вопроса.

Также группа ученых, проводившая исследование, заявила, что необходимо произвести новое поколение вакцин.