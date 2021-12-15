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Ученые выявили недостаточность защиты вакцин от Pfizer и Sinovac от "омикрона"

Чтобы увеличить защиту, потребуются бустерные дозы обеих вакцин

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вакцины от компаний Pfizer и Sinovac не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон". Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на исследование Гонконгского университета.

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"Штамм "омикрон" смог уменьшить эффективность двух доз вакцины от COVID-19, в частности вакцины CoronaVac. Следовательно, люди, получившие вакцину, или даже те, кто переболел COVID-19, могут иметь более высоких риск повторного заражения", - заявили ученые по итогам исследования.

Ни у одного из 25 людей, которые получили обе дозы вакцины CoronaVac компании Sinovac, не было зафиксировано поддающегося обнаружению уровня антител, необходимых для борьбы с вирусом.

Среди людей, получивших две дозы вакцины Pfizer, всего у пяти из 25 человек были выявлены поддающееся обнаружению уровни антител. Однако они были в 35-40 раз меньше, чем в случае с оригинальным штаммом коронавируса и "значительно" меньше, чем при штаммах "бета" и "дельта".

Согласно результатам исследования, третьи - бустерные - дозы обеих вакцин могут быть необходимы, чтобы увеличить защиту, но для подтверждения этого вывода потребуется дальнейшее изучение вопроса.

Также группа ученых, проводившая исследование, заявила, что необходимо произвести новое поколение вакцин.

Pfizer Sinovac коронавирус

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