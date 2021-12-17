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Президент РФ поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Президент РФ поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с работодателями доработать закон о введении вакцинных сертификатов для посещения общественных мест.

"Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят в Госдуме в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки", - сказал Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

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"Над столь чувствительными нормами, нормативными актами необходимо, конечно, учитывать все нюансы и жизненные ситуации. В этой связи прошу правительство совместно с Госдумой и Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинации в общественных местах", - заявил президент.

Он подчеркнул, что важно учесть все вопросы, которые волнуют россиян. "Закон, конечно, должен быть четким, ясным, понятным", - заявил Путин.

"При принятии любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность системы сертификации. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан", - добавил он.

Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин

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