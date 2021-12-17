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Парламентарии РФ хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Парламентарии РФ хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Группа парламентариев внесла в Госдуму проект закона, по которому программы суррогатного материнства в России будут доступны только российским гражданам.

Инициаторами выступили вице-спикеры палаты от "Единой России" Петр Толстой и Анна Кузнецова, глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.

Документ (41630-8) опубликован в базе Госдумы в пятницу.

Между тем, это не первый законопроект на эту тему, внесенный частью этих авторов в Думу.

На рассмотрении палаты находится документ под номером 1191971-7, причем он ранее, как сообщалось, уже получил положительный отзыв правительства РФ (с замечаниями). Тем не менее, согласно информации в базе Госдумы, Толстой, Пискарёв и Павлова ранее 17 декабря подали на имя спикера Госдумы просьбу исключить свои фамилии из состава инициаторов. В настоящий момент этот второй документ рекомендован комитетом по вопросам семьи, женщин и детей к отклонению.

"В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации", - разъяснил Пискарев в комментарии, распространенном пресс-службой комитета по безопасности.

Кроме того, запрет не будет распространяться на случаи, когда в зарегистрированном браке состоят гражданин РФ и иностранный гражданин - "в целях не допустить дискриминации прав" россиянина, "исходя из гражданства супруга", добавил Пискарёв.

По словам парламентария, предлагаемый запрет - вынужденная мера. Ее понадобилось ввести из-за того, что после вывоза за рубеж ребенка, рожденного суррогатной матерью в России, российское государство не может защитить его права. Кроме того, в России не могут в полной мере проверить потенциальных родителей-иностранцев на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних и "убедиться в их добрых намерениях".

"А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - добавил парламентарий.

Госдума Василий Пискарев

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