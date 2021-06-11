В РФ могут запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов "Единой России" и сенатор внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому вводится запрет для иностранных граждан пользоваться программами суррогатного материнства на территории России.

Документ (1191971-7) опубликован в базе данных Госдумы в пятницу. Законодательная инициатива вносит ряд изменений в Семейный кодекс, законы об охране здоровья, актах гражданского состояния и о гражданстве РФ, связанных с суррогатным материнством и гражданством детей, рожденных суррогатными матерями.

Согласно изменениям, предлагается установить, что хотя бы один из будущих родителей или одинокая женщина, воспользовавшиеся программой суррогатного материнства на территории России, должны иметь российское гражданство. Тем не менее, инициатива предусматривает, что рожденный в России по программе суррогатного материнства ребенок в любом случае приобретает гражданство РФ по рождению.

Также законопроект закрепляет, что биологических родителей могут записать официальными родителями только с согласия суррогатной матери, которая выносила ребенка.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас российские власти не всегда могут полноценно отслеживать судьбу детей, рожденных суррогатными матерями, поскольку родители-иностранцы регистрируют рождение в консульстве своего государства. Авторы приводят в записке ряд резонансных уголовных дел о торговле людьми и причинении смерти при неосторожности, связанных с суррогатным материнством в России для иностранцев. Обязательное получение гражданства РФ детьми, рожденными суррогатными матерями в России, по мысли авторов, должно позволить государству контролировать их судьбу.

"Введение полного запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства на суррогатное материнство на территории России никоим образом не ущемит их право на получение медицинской помощи и не вступает в противоречие с международно-правовыми обязательствами РФ", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта - вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, член комитета по развитию гражданского общества Николай Земцов (все - "Единая Россия") и сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.