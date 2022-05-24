Дума одобрила в I чтении запрет для иностранцев услуг суррогатного материнства в РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о запрете для иностранцев на пользование услугами суррогатных матерей в России.

Предусматривается, что суррогатной матерью может быть только гражданка РФ. Запрет не будет распространяться на случаи, когда в зарегистрированном браке состоят гражданин РФ и иностранный гражданин, "в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга", сказал соавтор инициативы, глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Он также сообщил, что "за последние несколько лет даже по самым приблизительным подсчетам вывезено за рубеж около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями в интересах иностранцев".

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время одним из наиболее важных факторов высокой степени латентности преступлений против детей в данной сфере является то, что дети, рожденные на территории России в результате применения суррогатного материнства, не приобретают гражданство РФ, поскольку оба лица, являющиеся генетическими родителями ребенка и записанные родителями в свидетельстве о его рождении, не являются гражданами России.

Законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Это касается случаев, когда потенциальные родители или одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Также предусматривается, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство РФ на день государственной регистрации рождения.

Указанные нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями в страны их проживания, а направлены лишь на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних граждан РФ, в том числе пострадавших от преступлений за пределами России, говорится в пояснительной записке.

Введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей, считают авторы законопроекта.

Вынужденная мера

По словам Пискарева, предлагаемый запрет - вынужденная мера. Она необходима, поскольку после вывоза за рубеж ребенка, рожденного суррогатной матерью в РФ, российское государство не может защитить его права. Кроме того, в России не могут в полной мере проверить потенциальных родителей-иностранцев на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних и "убедиться в их добрых намерениях".

"А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - добавил парламентарий.

Инициаторами законопроекта (41630-8) выступили вице-спикеры нижней палаты от "Единой России" Петр Толстой и Анна Кузнецова, Пискарев, глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.