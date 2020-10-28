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До конца года в Петербурге родятся еще 39 детей для граждан Китая

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге до конца года должны родиться еще 39 детей граждан Китая, которых выносят суррогатные матери, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе Анны Митяниной.

Если власти не договорятся об отправке их к родителям гуманитарным рейсом или не реализуют другой механизм воссоединения семей, "31 декабря 2020 года в северной столице 131 ребенок встретит Новый год без своих пап и мам", говорится в заявлении.

Сейчас в Петербурге 92 ребенка ожидают воссоединения с генетическими родителями. Только в Доме ребенка №3 находится 30 младенцев, родителями которых являются граждане КНР. Родителям передано 27 таких детей, но они пока не могут выехать из России из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Представители аппарата омбудсмена посетили 20 адресов, по которым 22 таких младенца живут с нянями. Оказалось, что это либо квартиры нянь, либо квартиры, арендованные агентствами.

"Четыре ребенка, нуждающиеся в получении экстренной медицинской помощи, были госпитализированы в детские больницы. В отношении одиннадцати детей не были оформлены доверенности с соблюдением всех необходимых требований. Трем малышам требуется содействие в организации медицинского патронажа", - отчитался о проверке аппарат омбудсмена.

В октябре в Петербурге умерли двое младенцев, рожденных суррогатными матерями для последующего усыновления в Китае.

Осенью пары из Китая стали жаловаться на невозможность забрать детей у суррогатных матерей из Петербурга из-за закрытых границ.

Петербург Китай коронавирус Анна Митянина

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