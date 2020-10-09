Младенец, рожденный суррогатной матерью для пары из КНР, найден мертвым в Ленобласти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Гатчинском районе Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту смерти пятимесячного ребенка, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления СКР.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, по предварительной информации, ребенок был рожден суррогатной матерью для граждан Китая. До приезда родителей он находился по доверенности на воспитании у женщины 1992 года рождения в городе Коммунар.

В аппарате детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной подтвердили, что умерший младенец был рожден по программе суррогатного материнства для пары из Китая.

"По данным Ассоциации суррогатных агентств, компания "Наследие", с которой они (иностранные родители - ИФ) заключили договор, как и несколько других (компаний - ИФ), принадлежит агенту из Китая. На связь с уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге его представители не выходили, с иными организациями, осуществляющими данный вид деятельности в нашем городе, также не взаимодействовали", - сказали журналистам в аппарате.

Ранее пары из Китая стали жаловаться на невозможность забрать детей у суррогатных матерей из Петербурга по причине закрытых из-за коронавируса границ. По данным вице-губернатора Олега Эргашева на 16 сентября, в 2020 году в органах ЗАГС Петербурга зарегистрировано 128 записей о рождении суррогатных детей, родителями (одним из родителей) которых являются граждане КНР.

В отсутствие законных родителей детей отправили в Дом ребенка №3 Фрунзенского района, там находятся несколько десятков малышей. Некоторых детей, рожденных суррогатными мамами, выписали из роддомов по доверенностям, выданным биологическими родителями на имя третьих лиц. Учет таких детей в Петербурге, контроль за соблюдением интересов, в том числе предоставлением медуслуг и принятием мер по легализации на территории РФ не реализуется.