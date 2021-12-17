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Газпром со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

Газпром со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" со второй попытки забронировал прокачку по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" на пятницу, свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform.

Заявка на прокачку составила 27 млн куб. м - на 15% ниже, чем он заказывал в предыдущие дни и месяцы. В декабре "Газпром" заказывал мощности по прокачке по "Ямалу-Европе" в объеме 31 млн куб. м в сутки при предложенных 89 млн куб. м.

Ранее, регулярный суточный аукцион бронирования, который прошел в обычное время по расписанию (окончился в четверг в 19:00 мск) завершился безрезультатно. Итоги сессии вызвали резкий скачок цены на газ в Европе - выше $1700 за тысячу кубометров.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тысячи км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних суток, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу.

Газпром

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