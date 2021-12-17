Москва ввела санкции против семи британцев из-за "дела Навального"

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Москва запретила въезд в Россию семи британцам в ответ на введение Лондоном в августе персональных санкций против семи россиян в связи с "делом Навального", говорится в комментарии представителя российского МИД Марии Захаровой.

Она напомнила, что в августе семь граждан России попали под санкции в связи с их "прямой ответственности за отравление А.Навального". По ее словам, санкции были введены "под надуманными и абсурдными предлогами", в Москве это расценили как "очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад" и практическое подтверждение "намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах".

"Вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло" - отметила Захарова.

Ответные санкции Москва вводит на основе принципа взаимности. Под ограничения попадут представители Великобритании, "которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность", им запретят въезд в Россию, уточнила Захарова.

Она призвала британское руководство отказаться от конфронтационной линии и предупредил, что "любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа".

Санкции Лондона были введены в связи с делами Алексея Навального и Сергея Скрипаля и затронули семь сотрудников ФСБ. В частности, под санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, его заместитель Станислав Макшаков, два сотрудника института, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, глава специального технологического центра ФСБ генерал-майор Владимир Богданов и сотрудник ФСБ Владимир Паняев.