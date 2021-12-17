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Огонь охватил почти весь строящийся корвет на верфи в Петербурге

Площадь возгорания выросла в десять раз

Огонь охватил почти весь строящийся корвет на верфи в Петербурге
Пожар на территории завода "Северная Верфь".
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пламя охватило почти полностью строящийся на "Северной верфи" корвет, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе.

"Огонь распространился на 800 кв м. Это почти весь корвет "Проворный", - сказали в службе. Сначала там говорили, что площадь возгорания составляла 80 кв м.

Таким образом площадь пожара увеличилась в десять раз.

Ранее в ЕДДС говорили, что горит верхняя палуба корабля. В Объединенной судостроительной корпорации отмечали, что огонь тушат пожарные предприятия и сотрудники МЧС.

Пострадали три человека, двоих из них увезли в больницу.

Экипажа на корабле не было, поскольку он находится только на этапе строительства и корвет находится в ведении завода, сказал информированный источник "Интерфакса". Корабль должны были сдать в 2022 году, теперь сроки могут быть перенесены, добавил он.

Корвет "Проворный" строится "Северной верфью" для Тихоокеанского флота

Корабли проекта 20385 - это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новые корветы отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

"Северная верфь" построила головной корвет проекта 20385 "Гремящий", который поступил на Тихоокеанский флот. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Петербург ОСК Северная верфь МЧС Калибр Циркон

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