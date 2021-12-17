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Пожар на корвете "Проворный" начался в отсутствие активных работ

"Известия" узнали, что у корабля сильно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Причины пожара на военном корабле на "Северной верфи" в Петербурге неясны, также непонятен предварительный ущерб из-за инцидента, сообщил "Интерфаксу" источник в судостроительной отрасли.

"По предварительным данным, активные работы на корвете в пятницу не проводились, поэтому причины пожара пока непонятны, - сказал он. - Шансы на спасение корабля есть. Пожар тушат, ущерб будет понятен, когда работу завершат пожарные".

Ранее в пятницу стало известно, что на стапелях завода загорелся корвет "Проворный" проекта 20385.

По сведениям источников "Интерфакса", экипажа на корабле не было, поскольку он еще только строится и находится в ведении завода, вооружений также не было.

Сначала сообщалось, что горела верхняя палуба корвета, затем в Единой дежурно-диспетчерской службе сказали, что огонь распространился на 800 квадратных метров и охватил почти весь корабль.

"Известия" от источника в оборонно-промышленном комплексе узнали, что корпус корвета не получил повреждений, но серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Пострадали три человека, двоим потребовалась госпитализация.

Причины возгорания выяснит специальная комиссия, сказали в Объединенной судостроительной корпорации.

"Корабль должны были сдать флоту в конце 2022 года. Эти сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар", - сказал источник агентства.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385, сообщалось, что его строят для Тихоокеанского флота.

Головной корвет проекта - "Гремящий" уже усилил ТФ. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Петербург ОСК Северная верфь МЧС

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