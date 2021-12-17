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Источник сообщил, что на горящем корвете в Петербурге не было экипажа

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На строящемся корвете "Проворный", который загорелся на "Северной верфи" в Петербурге, в момент возгорания экипажа не было, корабль только строится, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"Корабль должны были сдать флоту в конце 2022 года. Эти сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар", - сказал собеседник агентства.

По его словам, корабль находится на стапелях "Северной верфи". Идет этап строительства. Корабль находится в ведении завода, сказал источник.

Пожар на верхней палубе корвета начался в пятницу вечером, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе. Там уточнили, что горит вся палуба площадью до 100 квадратных метров. Пострадали три человека, двоим поребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе Городской станции скорой помощи и уточнили, что медики остаются на месте происшествия.

Причину возгорания выяснит специальная комиссия, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

Корабли проекта 20385 - это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новые корветы отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Петербург ОСК Северная верфь МЧС Проворный Калибр Редут

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