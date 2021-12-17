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Двоих пострадавших при пожаре на "Северной верфи" госпитализировали

В ОСК сообщили, что возгорание тушат пожарные верфи и МЧС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - При пожаре на строящемся корвете на заводе "Северная верфь" пострадали три человека, двоих из них увезли в стационар, третьему медицинскую помощь оказали на месте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Городской станции скорой помощи.

Медики остаются на территории верфи, уточнил собеседник агентства.

Горит строящийся корвет проекта 20385, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

"В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по его локализации и тушению, - сообщили в ОСК. - Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента".

"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охвачена вся палуба площадью до 100 кв.м", - сказали ранее "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе.

Петербург ОСК Северная верфь МЧС

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