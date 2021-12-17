В Петербурге локализовали пожар на "Северной верфи"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание на строящемся объекте в Кировском районе Петербурга локализован, сообщает в пятницу пресс-служба управления МЧС по городу.

"В 22:49 огонь локализован", - говорится в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", распространение огня остановили на площади 300 кв. м.

В МЧС уточняют, что пожар тушили по четвертому номеру сложности. Тушением занимаются 168 сотрудников МЧС и 42 единицы техники.

"В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили только адрес возгорания: Корабельная, 6. Согласно данным карт, по этому адресу находится судостроительный завод "Северная верфь".

Ранее сообщалось, что пожар начался на строящемся на "Северной верфи" корвете. Пострадали три человека, двоих из них увезли в больницу.