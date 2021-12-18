Специалисты приступят к оценке ущерба корвету "Проворный" после ликвидации пожара

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пока непонятен объем ущерба корвету "Проворный", на котором поздно вечером в пятницу удалось локализовать пожар, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Это еще предстоит выяснить. После того, как пожарные завершат свою часть работ, на корабль должны попасть специалисты и провести все расчеты", - сказал он.

Оперативные службы сообщили, что в 22:49 пятницы удалось локализовать пожар на строящемся на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге корвете "Проворный". МЧС сообщило, что при тушении пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение. Прокуратура Петербурга и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начали в связи с инцидентом проверку.

Причиной пожара на корвете могло стать нарушение техники безопасности, говорится в репортаже телеканала "Россия-24" (ВГТРК). Телеканал показал клубы черного дыма над судостроительным заводом "Северная верфь" из-за горящего корабля. "Пожар начался около семи вечера и дым от него было видно практически с любой точки юга Петербурга", - говорится в репортаже "России-24" с места события.

Пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" сообщила, что для выяснения всех обстоятельств возгорания на корвете проекта 20385 создается комиссия.

На строящемся корвете "Проворный" нет вооружения, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе. "Корабль строится. На нем нет ни вооружения, ни экипажа", - сказал источник. Газета "Известия", ссылаясь на источник, сообщила, что при пожаре корпус корвета не получил повреждений, однако серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385. Головной корвет проекта - "Гремящий" недавно усилил Тихоокеанский флот РФ. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Сообщалось, что корвет "Проворный" строится "Северной верфью" также для Тихоокеанского флота.

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В прошлогоднем отчете "Северной верфи" говорится, что предприятие потратило 116,5 млн рублей на мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. В нем также говорится, что срок спуска на воду корвета "Проворный" отложили в связи с несколькими факторами, в том числе "переносом срока сдачи корабля государственным заказчиком на 2022 год". Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар.